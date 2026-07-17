Bencinska servisa na Plavjah in v Materiji nista več zapečatena

PLAVJE, MATERIJA • Domačini so nas opozorili, da so inšpektorji Finančne uprave po več tednih z bencinskih črpalk sneli trakove in pečate. Na Plavjah smo se sredi tedna prepričali, da so s točilnih mest odvili trakove, s katerimi so bili oviti, pred gostinskim lokalom so že bili ležalniki in stoli. Nalepk in trakov Finančne uprave ni bilo več niti na rezervoarju plina. Podobno je bilo tudi v Materiji.

Kaj se je po več tednih premaknilo? Na Finančni upravi so nam - podobno kot pred nekaj tedni - tudi tokrat odgovorili, da zaradi varovanja davčne tajnosti žal ne morejo odgovarjati na vprašanja o konkretnih postopkih. Na splošno so pojasnili, da razlogi za izrek ukrepa prenehajo, ko davčni zavezanec odpravi nepravilnosti in plača morebitne davčne obveznosti. Ponovno so poudarili, da Finančna uprava izvaja nadzore na področjih, za katere je pristojna v skladu z zakonodajo. "Če uradna oseba pri tem ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis, lahko, če je to nujno potrebno zaradi preprečitve nadaljnje kršitve, z odločbo prepove opravljanje dejavnosti ter hkrati zapečati poslovne prostore," so dodali.

Bencinski servis Discont Oil še v začetku julija Foto: Arhiv Pn Foto: Arhiv Pn

Pred dnevi so odgovorili, da je zapečatenje in prepoved opravljanja dejavnosti eden od najstrožjih ukrepov, ki jih običajno odredijo ob ponavljajočih se kršitvah.

Več vprašanj o tem, kaj se je medtem zgodilo, smo poslali tudi družbi Mombly. Zanimalo nas je, zaradi katerih kršitev je Finančna uprava pred časom bencinske servise zapečatila, ali so nepravilnosti odpravili in ali so morali plačati denarno kazen, vendar odgovorov še nismo prejeli.

Foto: Arhiv Pn

V začetku minulega tedna so nam odgovorili, da podrobnosti konkretnega postopka zaradi varovanja poslovnih skrivnosti in interesov samega postopka v tej fazi ne morejo podrobneje komentirati. "Lahko pa potrdimo, da gre za administrativno naravo, ki nikakor ni povezana z našim primarnim produktom. Izrecno poudarjamo, da navedeni ukrep in zapečatenje nista posledica kakršne koli pomanjkljivosti v kakovosti naših goriv. Kakovost goriva na naših servisih ostaja nesporna in najvišjega ranga," so zagotovili.

Bencinski servis Discont Oil v začetku julija Foto: Arhiv Pn Foto: Arhiv Pn

V podjetju ocenjujejo, da je določilo zakona o finančni upravi, ki uradni osebi v primeru ugotovljenih kršitev omogoča, da prepove opravljanje dejavnosti in zapečati prostore, če je to nujno zaradi preprečitve nadaljnje kršitve, "izjemno splošno in pravno nedorečeno". "Govori o kršitvi predpisov, ne opredeljuje pa teže ali narave teh kršitev, prav tako ne določa jasnih kriterijev za to, kdaj je tako drastičen ukrep sploh 'nujno potreben'," so nam odgovorili pred dnevi.