Bovški gasilci pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, naj se umaknejo air tractorjem

Na območju Planje poteka obsežna gasilska intervencija, požar je po zadnjih podatkih zajel približno 12 hektarov nedostopnega terena. Na terenu je več kot 90 gasilcev, v intervencijo se je vključil tudi vojaški helikopter, sodelujeta tudi letali air tractor, ki vodo zajemata v Bohinjskem jezeru.

BOVEC, BOHINJ • Na območju Planje od jutra poteka obsežna gasilska intervencija, požar je po zadnjih podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje zajel približno 12 hektarov nedostopnega terena. Na terenu je več kot 90 gasilcev, v intervencijo se je vključil tudi vojaški helikopter, že od jutra pa sodelujeta letali air tractor, ki vodo zajemata v Bohinjskem jezeru.

Pri tem imajo po besedah predstavnika za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejana Logarja nekaj težav, saj nekateri obiskovalci ne upoštevajo navodil gasilcev, ki so na terenu ob jezeru. Zato vse pozivajo, naj navodila pristojnih upoštevajo.

Uprava za zaščito in reševanje ob požaru na Bovškem aktivirala državni načrt Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je zaradi požara na območju Planjave na Bovškem aktiviral državni načrt zaščite in reševanja. Ta omogoča angažiranje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Kot je na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, morajo za zajetje vode z air tractorji vzpostaviti tako imenovani varni koridor. Da zajamejo vodo in varno odletijo, po njegovih besedah potrebujejo približno en kilometer.

Po njegovih besedah je Bohinj eden najbolj pomembnih vodnih virov za zajemanje vode predvsem za Gorenjsko in zahodni del Slovenije. Tamkajšnjo ekipo, vključno z občino, je sicer pohvalil, da aktivno in učinkovito sodelujejo pri obveščanju tudi obiskovalcev na jezeru in zagotavljanju koridorja. "Večinoma ne moremo zajemati vode sami, brez da nas nekdo varuje tudi na tleh," je poudaril.

Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar je nedavno pojasnil, da vodo največkrat zajemajo v rekah, pa tudi Bohinjskem in Blejskem jezeru ter v morju. Ko se z air tractorji dotaknejo vode, aktivirajo posebne cevi za zajem vode, nato pa poletijo proti požarišču. Pred zajemanjem je treba preučiti vremenske pogoje in razdaljo do vode.

Določenih mest se tudi izogibajo, je pojasnil, saj je na prvem mestu pri zajemanju varnost, nato pa učinkovitost. Maksimalna kapaciteta zalogovnika je sicer 3100 litrov v morjih, vodo pa zajamejo v največ 20 sekundah.