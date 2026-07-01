Brata Bogdan in Toni sta večino kazni zaradi tatvin že odsedela v priporu

Brata sta se zagovarjala zaradi številnih tatvin, nekaj očitkov pa je med sojenjem odpadlo.

KOPER > Na koprskem okrožnem sodišču se je pred dnevi končalo sojenje bratoma Toniju in Bogdanu S. iz okolice Pirana. V priporu sta bila do februarja, ko ju je sodišče izpustilo na prostost, saj se je število očitkov medtem že zmanjšalo, tudi zaradi Šutarjevega zakona. Večino dejanj sta brata priznala, na sojenju so se ukvarjali predvsem s tem, kakšno škodo sta povzročila v posameznih primerih.