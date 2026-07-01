Brata Bogdan in Toni sta večino kazni zaradi tatvin že odsedela v priporu
“Vem, da je bilo skrajno primitivno, kar sem počel, žal mi je,” je pred razglasitvijo sodbe dejal Toni S. “Največjo kazen sem povzročil svoji družini, sebi in državi. Dve leti sem že sedel,” je dodal. A bosta morala z bratom, če bo sodba postala pravnomočna, odslužiti še nekaj mesecev kazni. Tonija S. je sodnica obsodila na dve leti in dva meseca zapora, njegovega brata pa na dve leti in sedem mesecev zapora.
KOPER > Na koprskem okrožnem sodišču se je pred dnevi končalo sojenje bratoma Toniju in Bogdanu S. iz okolice Pirana. V priporu sta bila do februarja, ko ju je sodišče izpustilo na prostost, saj se je število očitkov medtem že zmanjšalo, tudi zaradi Šutarjevega zakona. Večino dejanj sta brata priznala, na sojenju so se ukvarjali predvsem s tem, kakšno škodo sta povzročila v posameznih primerih.
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