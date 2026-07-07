Brisača je izdala pijanega kolesarja

PRIMORSKA • Najbolj zanimiva kolesarska nesreča minulega konca tedna se je zgodila v nedeljo ob 18.30, ko je pred kampom v Luciji padel 59-letni kolesar. Tik pred padcem mu je s vratu padla brisača, zaradi česar je naglo zavrl in padel. Ob padcu se ni poškodoval, le kolo je nekoliko razbil. Na njegovo nesrečo je očividec poklical policiste ali pa so bili ti v bližini in opazovali dogajanje.

Pristopili so do kolesarja in ugotovili, da sta njegov pogled in govor nekoliko zmedena. Preizkusili so ga z alkotestom in ugotovili, da ga je pred vožnjo bolj zanimalo popivanje kot kopanje. Napihal je namreč 1,07 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (2,23 promila). Zaradi padca in prehitre vožnje so mu izrekli kazen, vozniškega dovoljenja pa ne bo izgubil.

V soboto sta nedaleč stran padli še dve kolesarki. Najprej je opoldne v bližini skladišč soli padla 30-letna češka turistka, ki je pretiravala s hitrostjo vožnje. Ob padcu si je odlomila zob, poškodovala čeljust in dobila več odrgnin, zato so jo reševalci odpeljali v bolnišnico. Pet ur kasneje je 50-letna poljska kolesarka vozila po Parenzani od Portoroža proti Strunjanu, zapeljala preveč v desno in padla. Pri tem se je udarila v glavo in se lažje poškodovala. Kljub temu so tudi njo odpeljali v bolnišnico. Policisti so obema izdali kazen.

Parenzana minuli konec tedna očitno ni bila srečna za kolesarke, saj sta v petek na njej padli še dve. 19-letna Južnoafričanka je vozila iz Strunjana proti Portorožu in na Senčni poti v Portorožu padla ter si poškodovala desni komolec in brado. Dve minuti kasneje je na Parenzani v Jagodju nad Izolo zaradi prehitre vožnje padla še 53-letna nemška kolesarka. Z lažjimi poškodbami so jo odpeljali v bolnišnico. Dve uri kasneje pa so na postojnski urgenci oskrbeli 44-letno kolesarko, ki je vozila od Bukovja proti Gorenjam, zapeljala v manjšo luknjo na cesti in padla. Pri tem si je poškodovala desni komolec in sama poiskala pomoč v postojnskem zdravstvenem domu.