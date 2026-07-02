Dajmo častno besedo, da bomo vozili bolj varno

SLOVENIJA > Robert Vehovec, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, je včeraj opozoril, da so poletni meseci z vidika prometne varnosti med najbolj tveganimi obdobji leta. “Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost pogosto razkrijejo tudi naše vsakodnevne prometne razvade - prehitro vožnjo, uporabo telefona med vožnjo, nestrpnost, vožnjo pod vplivom alkohola ali občutek, da znano cesto obvladamo bolje, kot jo v resnici. Z novo kampanjo pa želimo julija in vse poletje te prometne razvade spreminjati v dobre navade,” je poudaril ob začetku nove kampanje.

“Zavedamo se, da dobronamerna sporočila ne bodo dosegla vseh, zato bo policija tudi v poletnih mesecih nadaljevala z nadzori prometa, ki bodo usmerjeni v najpogostejše dejavnike tveganja za nastanek najhujših prometnih nesreč, s čimer bomo prav tako prispevali k čim boljši prometni varnosti,” je še dodal vodja sektorja prometne policije.

Svojo obljubo lahko oddate na spletni strani: #ČASTNAPROMETNA (https://tally.so/r/yP7XN8) Foto: Policija Foto: Policija

Zakaj dati svojo #častnoprometno?

Prometna varnost ni odvisna samo od nadzora, opozoril in pravil, temveč tudi od vsakodnevnih odločitev vsakega posameznika. Zato s #častnoprometno vabijo udeležence v prometu, da izberejo svojo prometno obljubo in se je držijo - vsaj v juliju. Lahko obljubijo, da bodo vozili počasneje in med vožnjo ne bodo uporabljali telefona, da bodo na pot odšli pravočasno in spočiti, da ne bodo sedli za volan pod vplivom alkohola, da bodo bolj pozorni na motoriste, kolesarje in pešce ali pa da bodo v prometu bolj potrpežljivi.

V kampanji ljudi nagovarjajo s šaljivimi liki, ki jih je ustvarila umetna inteligenca. V Reaktivcu, Degustatorju, Multipraktiku ali Moto Gonzalesu lahko vsak prepozna svoja ravnanja na cesti - ko hitimo, zamujamo, med vožnjo uporabljamo telefon, počnemo več stvari hkrati ali postanemo preveč samozavestni. Degustator je nekdo, ki vozi pijan, Multipraktik med vožnjo počne vse, le na vožnjo ni osredotočen, Moto Gonzales pa precenjuje svoje sposobnosti, vozi prehitro in včasih ni osredotočen na vožnjo. Namen teh šaljivih likov ni zmanjševanje resnosti prometne varnosti, temveč lažje prepoznavanje navad, ki jih lahko spremenimo, poudarjajo na policiji. Prav te vsakdanje razvade so namreč pogosto tiste, ki povečujejo tveganje za prometne nesreče.

Tudi na območju koprske uprave poleti največ smrtnih nesreč Tudi na območju koprske policijske uprave po številu smrtnih prometnih nesreč izstopajo maj, junij in julij. V tem obdobju se zgodi približno polovica vseh smrtnih prometnih nesreč. V zadnjih dveh letih je v teh treh mesecih umrlo devet oseb, kar je polovica vseh smrtnih žrtev v prometu na območju PU Koper. Med devetimi umrlimi je bilo kar pet voznikov oziroma potnikov na motornih kolesih.

Statistični podatki potrjujejo, da julij zahteva posebno previdnost

Statistični podatki policije kažejo, da so poletni meseci na cestah za vse zelo zahtevni. Lansko poletje je zaznamovala še posebej tragična prometna statistika. V juniju, juliju in avgustu je na slovenskih cestah umrlo 50 ljudi, kar je več kot polovica vseh umrlih v letu 2025. Vehovec je še povedal, da je v teh treh mesecih umrlo kar 20 voznikov motornih koles, trije vozniki mopedov in sedem kolesarjev, skupno torej kar 30 voznikov enoslednih vozil. Posebej je izstopal julij, ko je življenje izgubilo 25 ljudi, največ v zadnjih desetih letih.

Med najpogostejšimi vzroki najhujših prometnih nesreč tudi v poletnih mesecih izstopa neprilagojena hitrost. Pogosto se ji pridružijo še nepravilna stran oziroma smer vožnje, neupoštevanje pravil o prednosti, prekratka varnostna razdalja, uporaba mobilnega telefona, utrujenost, zmanjšana zbranost, neuporaba varnostnega pasu ali zaščitne čelade ter vožnja pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi. “Kombinacija vseh teh dejavnikov lahko odločilno vpliva na nastanek prometnih nesreč ali na posledice v teh nesrečah,” še opozarja Vehovec.

Na območju Policijske uprave Nova Gorica posebno pozornost namenjajo varnosti voznikov motornih koles. Ceste v Posočju in na širšem območju severne Primorske so v poletni turistični sezoni med motoristi zelo priljubljene. Lani je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 82 motoristov, umrl je en voznik motornega kolesa, 25 se jih je huje poškodovalo, 36 pa lažje. Na začetku letošnje motoristične sezone je bilo v prometnih nesrečah udeleženih že 31 motoristov, v enakem obdobju lani 21.

Na pot pravočasno, spočiti in zbrani

Policisti voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo pravočasno, spočiti in zbrani. Pred odhodom naj preverijo prometne informacije, računajo na morebitne zastoje in si za pot vzamejo dovolj časa. Hitrost naj prilagodijo omejitvam, razmeram na cesti, gostoti prometa in svojim sposobnostim. Med vožnjo naj ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo, prav tako naj ne uporabljajo mobilnega telefona, dosledno pa naj uporabljajo varnostni pas oziroma zaščitno čelado in nikoli ne vozijo pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi. Vozniki morajo biti še posebej pozorni na bolj ranljive udeležence v prometu - motoriste, kolesarje, pešce, voznike e-skirojev in mopediste.

Varnost se ne začne pri nadzoru

Prometna varnost se ne začne pri policijskem nadzoru. “Začne se pri vsakem od nas,” poudarjajo na policiji. Zato vse vabijo, da se pridružijo kampanji #častnaprometna, izberejo si lahko svojo obljubo in z njo prispevajo k večji varnosti na cestah. Policisti pa bodo v poletnih mesecih nadaljevali z nadzori, predvsem na najbolj obremenjenih cestnih odsekih.

Spremljali in urejali bodo tudi promet na avtocestah, predvsem na odsekih, kjer so delovne zapore zaradi del. “Tam ni več avtocesta, ampak je gradbišče in kot takšno ga je treba tudi upoštevati. Od vsakega posebej se pričakuje, da odgovorno vstopa na ta območja, kjer potekajo dela, in jih nato varno zapusti,” je dodal Vehovec. Vse, ki bodo v poletnih mesecih potovali po slovenskih cestah, je pozval k odgovornemu ravnanju. Ljudi, ki ostanejo ujeti v zastojih, je znova opozoril, naj ne zapuščajo vozil.