Delila posnetek seksa z mladoletnico

KOPER • Zgodilo se je približno štirimi leti in pol, v času božičnih praznikov. Mlajši moški se je prijateljem pohvalil s posnetkom seksa z mladoletnico, posnetek pa je videlo tudi njegovo bivše dekle, naredilo posnetek zaslona in ga delilo naprej po družbenih omrežjih. Policisti so državnemu tožilstvu ovadili oba, fanta, ki je naredil posnetek, in njegovo bivše dekle. Tožilstvo pa je proti obema vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva.

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