Divji pobeg z ukradenim fordom čez mejo, policija išče priče

Ob 8.18 so italijanski varnostni organi slovensko policijo obvestili o tatvini avtomobila Ford Ranger italijanskih registrskih oznak v Bologni. Po podatkih GPS se je vozilo premikalo proti Sloveniji.

Policisti so ukradeno vozilo opazili pri Dutovljah in ga skušali ustaviti, vendar voznik njihovih znakov ni upošteval. Z veliko hitrostjo je nadaljeval vožnjo proti Štanjelu, nato proti Kostanjevici na Krasu, pri čemer je po navedbah policije vozil tudi več kot 150 kilometrov na uro.

Med begom je večkrat zapeljal na nasprotni vozni pas, nevarno prehiteval in ogrožal druge udeležence v prometu. Nato je preko Opatjega sela pobegnil v Italijo, slovenski policisti pa so ga v okviru čezmejnega zasledovanja spremljali tudi čez državno mejo, medtem ko je operativno-komunikacijski center sproti obveščal italijanske varnostne organe.

V Italiji je voznik smer vožnje obrnil in se znova napotil proti Sloveniji. Med begom je večkrat sunkovito zaviral, pri tem pa podrl tudi drog javne razsvetljave. Nekaj kilometrov pred slovensko mejo je vozilo zapustil in pobegnil peš.

Nadaljnji postopek so prevzeli italijanski varnostni organi. Slovenski policisti medtem obravnavajo sum kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Policija vse voznike in druge udeležence v prometu, ki jih je voznik med begom ogrožal, poziva, naj se čim prej javijo na številko 113 ali na Policijsko postajo Sežana oziroma Policijsko postajo Nova Gorica ter s svojimi informacijami pomagajo pri dokaznem postopku.