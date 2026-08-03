Gasilci na Planji četrti dan še naprej gasijo predvsem rob požarišča

Na Planji na Bovškem, kjer so gasilci na delu četrti dan, se ponoči obseg požarišča ni spremenil, stanje pa je stabilno. Še vedno se pojavljajo nova podtalna žarišča.

BOVEC • Na požarišču je že 99 gasilcev s 25 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Tolmin, Radovljica, Kranj, Cerkno, Idrija in Mestne občine Kranj. Prisotna so tudi Gorska reševalna služba Bovec z dronom, nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Tolmin in policija.

Na požarišču je že 99 gasilcev s 25 vozili. Foto: Gasilska Zveza Bovec Foto: Gasilska Zveza Bovec

Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer, gasilci so se z ognjenimi zublji v nedeljo borili že tretji dan. Gasilskim enotam iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Tržič, Škofja Loka, Cerkno, Bled-Bohinj, Naklo in Idrija so z gašenjem iz zraka pomagali helikopter Slovenske vojske in air tractorja.

Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara.

Na požarišče je v nedeljo popoldne prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem sodelujočim v intervenciji.