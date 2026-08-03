Gasilci na Planji četrti dan še naprej gasijo predvsem rob požarišča
Ponoči se obseg požarišča na Planji na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom. Stanje je četrti dan gašenja stabilno. Še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci še naprej intenzivno gasijo predvsem rob požarišča. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske, so danes sporočili z Gasilske zveze Bovec.
BOVEC • Na požarišču je že 99 gasilcev s 25 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Tolmin, Radovljica, Kranj, Cerkno, Idrija in Mestne občine Kranj. Prisotna so tudi Gorska reševalna služba Bovec z dronom, nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Tolmin in policija.
Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer, gasilci so se z ognjenimi zublji v nedeljo borili že tretji dan. Gasilskim enotam iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Tržič, Škofja Loka, Cerkno, Bled-Bohinj, Naklo in Idrija so z gašenjem iz zraka pomagali helikopter Slovenske vojske in air tractorja.
Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara.
Na požarišče je v nedeljo popoldne prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem sodelujočim v intervenciji.