STA

Gasilci na Planji četrti dan še naprej gasijo predvsem rob požarišča

Kronika
3. 08. 2026, 9:55 , posodobljeno: 3. 08. 2026, 9:55

Ponoči se obseg požarišča na Planji na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom. Stanje je četrti dan gašenja stabilno. Še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci še naprej intenzivno gasijo predvsem rob požarišča. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske, so danes sporočili z Gasilske zveze Bovec.

Bovec, Planja.Na pozariscu na Planji na Bovskem, kjer so gasilci na delu cetrti dan, se tekom noci obseg pozarisca ni spremenil, stanje pa je stabilno. Se vedno se pojavljajo nova podtalna zarisca.Foto: Gasilska zveza Bovec

Na Planji na Bovškem, kjer so gasilci na delu četrti dan, se ponoči obseg požarišča ni spremenil, stanje pa je stabilno. Še vedno se pojavljajo nova podtalna žarišča.

Foto: Gasilska Zveza Bovec

BOVEC • Na požarišču je že 99 gasilcev s 25 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Tolmin, Radovljica, Kranj, Cerkno, Idrija in Mestne občine Kranj. Prisotna so tudi Gorska reševalna služba Bovec z dronom, nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Tolmin in policija.

Bovec, Planja.Na pozariscu na Planji na Bovskem, kjer so gasilci na delu cetrti dan, se tekom noci obseg pozarisca ni spremenil, stanje pa je stabilno. Se vedno se pojavljajo nova podtalna zarisca.Gasilska vozila na obmocju pozariscaFoto: Gasilska zveza Bovec

Na požarišču je že 99 gasilcev s 25 vozili.

Foto: Gasilska Zveza Bovec

Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer, gasilci so se z ognjenimi zublji v nedeljo borili že tretji dan. Gasilskim enotam iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Tržič, Škofja Loka, Cerkno, Bled-Bohinj, Naklo in Idrija so z gašenjem iz zraka pomagali helikopter Slovenske vojske in air tractorja.

Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara.

Na požarišče je v nedeljo popoldne prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem sodelujočim v intervenciji.

planja požar
Deli:
Facebook Twitter Linkedin E-mail
Deli:
Facebook Twitter Linkedin E-mail
{CURRENT-PAGE} / {ALL-PAGES} ×