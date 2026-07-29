Gasilci vlekli skoraj kilometer cevi
Skoraj kilometer cevi so gasilci iz Bovca, Srpenice in Loga pod Mangartom včeraj vlekli v strmo in težko prehodno pobočje Planje, da so lahko pogasili začetni požar, ki ga je iz zraka opazil padalec. Na višini 1500 metrov je gorelo podrastje. Če požara ne bi tako hitro opazil, bi se lahko hitro razširil. Pri gašenju sta pomagala še pilota z dvema letaloma.
BOVEC > “Gorelo je na težko dostopnem oziroma skoraj nedostopnem terenu, zaradi česar smo morali potegniti približno kilometer cevi in z njimi premagali tudi 170 metrov višinske razlike,” nam je po torkovem visokogorskem požaru povedal Dejan Logar iz bovške gasilske zveze. Dim je v torek sredi dopoldneva opazil padalec, ki je skočil s pobočja Planje in se počasi spuščal proti tlom. Še v zraku je poklical na številko 112, od tam pa so takoj aktivirali vsa tri društva bovške gasilske zveze.
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