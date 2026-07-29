Gasilci vlekli skoraj kilometer cevi

Gasilci so se morali prebijati skozi skoraj neprehoden teren.

BOVEC > “Gorelo je na težko dostopnem oziroma skoraj nedostopnem terenu, zaradi česar smo morali potegniti približno kilometer cevi in z njimi premagali tudi 170 metrov višinske razlike,” nam je po torkovem visokogorskem požaru povedal Dejan Logar iz bovške gasilske zveze. Dim je v torek sredi dopoldneva opazil padalec, ki je skočil s pobočja Planje in se počasi spuščal proti tlom. Še v zraku je poklical na številko 112, od tam pa so takoj aktivirali vsa tri društva bovške gasilske zveze.