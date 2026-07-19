GPS izdal ukradeni motor iz Trsta, našli so ga v Portorožu

Berlingo z napačnimi tablicami

Že v petek dopoldne so v Ankaranu ustavili 27-letnega voznika iz občine Krško. Ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, na njegovem citroënu berlingu pa so bile nameščene registrske tablice, ki so pripadale drugemu vozilu. Poleg tega je bila registracija že potekla. Policisti so vozilo zasegli.

Vlom brez plena

V petek je neznani storilec v okolici Izole vlomil v parkiran osebni avtomobil. Vozilo je pregledal, vendar ni odnesel ničesar.

Iz lokala odnesel blagajniško denarnico

V soboto je v enem od izolskih lokalov neznanec izkoristil kratko odsotnost zaposlene in s pulta ukradel blagajniško denarnico z denarjem.

Ukradli Tomosa

V soboto je bil v okolici Sežane ukraden moped Tomos Avtomatic A3 z registrsko številko KPFR-06. Na njem je bila za sedežem nameščena bela košara. Policija poziva vse, ki bi moped opazili, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo.