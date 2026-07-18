Granate kukajo na površje
V minulih dneh so domačini na Tolminskem, Goriškem krasu in pri Jelšanah našli kar nekaj nevarnih ostankov vojne. Pirotehniki so iz narave tako pobrali sedem granat, štiri vžigalnike in eno ročno bombo. Zahvaljujoč dvema najdbama z velikim številom granat in bomb so pirotehniki severne Primorske letos odstranili že približno 1200 ostankov vojne, kar je več kot v celem lanskem letu.
SEVERNA PRIMORSKA • V četrtek nekaj minut pred poldnevom je domačin pri Tolminskem Lomu med zemeljskimi deli naletel na več granat in takoj poklical na številko 112. Pirotehnika državne enote sta iz izkopane jame odstranila štiri topovske granate (ena kalibra 80 milimetrov, preostale tri pa kalibra 75-milimetrov), med pregledom okolice pa sta našla še dva topovska vžigalnika. Skoraj 25 kilogramov nevarnih ostankov prve svetovne vojne sta odpeljala v regijsko skladišče.
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