Granate kukajo na površje

Pri Selih na Krasu so v četrtek našli dve granati, vžigalnik in ojačevalec.

SEVERNA PRIMORSKA • V četrtek nekaj minut pred poldnevom je domačin pri Tolminskem Lomu med zemeljskimi deli naletel na več granat in takoj poklical na številko 112. Pirotehnika državne enote sta iz izkopane jame odstranila štiri topovske granate (ena kalibra 80 milimetrov, preostale tri pa kalibra 75-milimetrov), med pregledom okolice pa sta našla še dva topovska vžigalnika. Skoraj 25 kilogramov nevarnih ostankov prve svetovne vojne sta odpeljala v regijsko skladišče.