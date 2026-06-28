Grozil mu je, da ga bo razrezal

PRIMORSKA • Policisti so v petek okoli 13.ure posredovali v Ulici 15. maja v Kopru, kjer je prišlo do pretepa med dvema moškima. Ugotovili so, da je 26-letni moški pred tem odvzel prednost neznanemu vozniku motornega kolesa. Ta mu je sledil do enega izmed gostinskih lokalov, kjer ga je udaril. Moška sta si nato izmenjala več udarcev, zatem je motorist kraj zapustil in se odpeljal v neznano smer. Po izsleditvi kršitelja bodo policisti zoper oba udeleženca uvedli hitri postopek o prekršku.

Malo po 15. uri sta se moška stepla v gostinskem lokalu v Izoli. 44-letni moški je stopil do mize, za katero je sedel 54-letnik, in ga začel žaliti. Ta je vstal in ga odrinil, nakar je med njima izbruhnil pretep. Ob prihodu policistov sta bila oba že pomirjena. Zaradi sodelovanja v pretepu so policisti obema izdali plačilna naloga.

Policiste so malo pred 16.30 napotili pred večstanovanjsko stavbo v Kopru, kjer je prišlo do medsosedskega spora. 56-letna ženska se je razburila nad svojim sosedom in ga udarila v trebuh. Zoper njo so uvedli prekrškovni postopek.

Malo pred 18. uro so policisti zaradi medsosedskega spora posredovali v naselju v okolici Postojne. 76-letna ženska je žalila svojega soseda. Zoper njo so uvedli prekrškovni postopek.

V eni izmed koprskih trafik je 59-letni moški verbalno napadel prodajalko, ker naj bi mu pred tem njena sodelavka napačno obračunala nakup. S svojim žaljivim vedenjem je pri prodajalki povzročil občutek ponižanosti in strahu, zato so mu policisti na kraju izdali plačilni nalog.

Malo pred 22. uro so policisti posredovali v enem od stanovanj v Ankaranu, kjer je prišlo do družinskega spora. 74-letni moški se je po vrnitvi domov nasilno vedel do svoje hčerke ter grozil tudi drugim družinskim članom. Policisti so mu na kraju izdali plačilni nalog.

Policisti so malo pred polnočjo posredovali v gostinskem lokalu v Portorožu, kjer sta se sprla 22-letni Avstrijec in 16-letni Rus. Ta je med prepirom Avstrijca s pestjo udaril v glavo in ga poškodoval. Zoper njega sledi kazenska ovadba.

V soboto nekaj po 4. uri je občan iz okolice Kopra policijo obvestil, da mu partnerka, ki ima izrečen ukrep prepovedi približevanja, razbija po vhodnih vratih. Policisti so na kraju izsledili 43-letno žensko, ki je kričala in žalila partnerja ter s tem kršila izrečeni ukrep. Ker kljub opozorilom ni prenehala s kršitvijo, so jo pridržali. Zoper njo so uvedli prekrškovni postopek.

Policisti so v soboto okoli 21. ure posredovali v gostinskem lokalu v okolici Kopra, kjer je prišlo do pretepa. 46-letni moški je v lokalu dalj časa užival alkoholne pijače, čeprav je bil že vidno opit. Ko je bil pozvan k plačilu računa, je najprej udaril natakarico, nato pa še drugega moškega, ki ga je opozoril na obveznost plačila, in ga lažje poškodoval. Kršitelju so izdali plačilni nalog, zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe pa bodo zoper njega podali tudi kazensko ovadbo. Policisti so zaradi strežbe alkohola vinjeni osebi zoper natakarico uvedli prekrškovni postopek.