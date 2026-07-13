Hude poškodbe po padcu z motorjem bile usodne za 43-letnika

KOPER • Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 9.18, ko je prijavitelj na cesti naletel na motorista, ki je pred tem padel po vozišču. Z ogledom kraja so ugotovili, da je 43-letni voznik motornega kolesa vozil iz smeri Vanganela proti Montinjanu. Med vožnjo je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljal izven vozišča in trčil v obcestni jarek, nato pa padel in obležal. Na kraju so ga reševalci oživljali, nato pa so ga odpeljali izolsko bolnišnico. Policisti so bili kasneje s strani bolnišnice obveščeni, da je 43-letnik zaradi hudih poškodb umrl.