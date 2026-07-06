Italijana s helikopterjem v bolnišnico

PRIMORSKA • Včeraj dopoldne se je skupina italijanskih motoristov peljala po cesti od Bovca proti Tolminu, ko se je malo pred deseto uro tik pred naseljem Trnovo ob Soči zgodila nesreča. 76-letnega motorista je v desnem ovinku zaneslo, zapeljal je naravnost in prek nasprotnega voznega pasu na travnik, kjer je padel. Po prvih ugotovitvah naj bi utrpel hujše poškodbe glave. Po oskrbi na kraju nesreče so ga z vojaškim helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Na kraju nesreče so pomagali tudi kobariški motoristi, ki so nazadnje dvignili Italijanovo yamaho s travnika.

Druga huda nesreča se je zgodila v soboto dopoldne pri Volčah. Voznik se je z avtom peljal proti Novi Gorici, ko mu je v ostrem desnem ovinku po njegovi strani pripeljal motor in trčil v njegovo vozilo. Italijana, moški in ženska, oba stara 21 let, sta po trku padla. Voznik je sicer policistom v prvem klicu povedal, da naj bi se v njegovo vozilo zaletela motoristka, Italijana pa sta policistom povedala drugače, in sicer da je motor vozil moški. Policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Mladenka se je po prvih podatkih huje poškodovala. Poleg policistov in reševalcev so pomagali tudi tolminski gasilci, ki so zavarovali kraj pristanka vojaškega helikopterja, s katerim so poškodovano Italijanko odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Nesreča, ki se je v soboto okoli 22.30 zgodila pri Renčah, pa se je končala brez poškodb. 48-letni voznik se je z avtom peljal proti Oševljeku, pri Lukežičih je zapeljal preveč v desno, trčil v zid in se z avtom prevrnil na bok.