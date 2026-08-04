Italijanski pohodniki v Triglavskem pogorju naleteli na trop volkov
Trije italijanski pohodniki so v ponedeljek v Triglavskem pogorju na poti s planine Blato proti planini Laz in Vodnikovemu domu srečali trop volkov. Pohodniki si poti niso upali nadaljevati, zato so jim na pomoč priskočili člani Gorske reševalne službe (GRS) Bohinj, so ti zapisali na facebooku.
BOHINJ > Kot so pojasnili v GRS Bohinj, je takšno srečanje vse prej kot pogost pojav, saj se te zveri ljudi ponavadi izogibajo. Ko so volkovi pohodnike opazili, so pobegnili v noč.
"Prestrašeni mladinci niso upali nadaljevati poti, zato smo jim naproti prišli mi, ki pa smo plesa z volkovi že skoraj vajeni, saj je njihovo tuljenje spremljalo že kar nekaj naših reševanj. Sredi noči smo se vrnili nazaj na izhodišče in skupaj z nadebudnimi planinci poiskali najbolj primerno pot do njihovega drugega cilja, ki ga bodo poskušali doseči danes," so navedli v GRS Bohinj.
Vsem, ki na planinski poti ali kje drugje srečajo volka, svetujejo, da ostanejo mirni, se počasi umaknejo v smeri prihoda in govorijo z normalnim tonom. "Kljub neprijetni situaciji vam ni treba skrbeti, saj se volk načeloma bolj boji vas kot vi njega," so dodali in pohodnikom zaželeli srečo.