Italijanski pohodniki v Triglavskem pogorju naleteli na trop volkov

BOHINJ > Kot so pojasnili v GRS Bohinj, je takšno srečanje vse prej kot pogost pojav, saj se te zveri ljudi ponavadi izogibajo. Ko so volkovi pohodnike opazili, so pobegnili v noč.

"Prestrašeni mladinci niso upali nadaljevati poti, zato smo jim naproti prišli mi, ki pa smo plesa z volkovi že skoraj vajeni, saj je njihovo tuljenje spremljalo že kar nekaj naših reševanj. Sredi noči smo se vrnili nazaj na izhodišče in skupaj z nadebudnimi planinci poiskali najbolj primerno pot do njihovega drugega cilja, ki ga bodo poskušali doseči danes," so navedli v GRS Bohinj.

Vsem, ki na planinski poti ali kje drugje srečajo volka, svetujejo, da ostanejo mirni, se počasi umaknejo v smeri prihoda in govorijo z normalnim tonom. "Kljub neprijetni situaciji vam ni treba skrbeti, saj se volk načeloma bolj boji vas kot vi njega," so dodali in pohodnikom zaželeli srečo.