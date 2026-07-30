Iz optike ukradli več sto očal, policisti občane prosijo za pomoč pri iskanju vlomilcev

Po današnjem nočnem vlomu v novogoriško optiko, iz katere so ukradli večjo zalogo očal, policisti za pomoč pri iskanju tatov prosijo tudi občane.

NOVA GORICA > Danes ponoči, ura je bila 4.26, so iz varnostne službe policiste novogoriškega operativno-komunikacijskega centra obvestili o vlomu v optiko v Ulici tolminskih puntarjev. Po doslej zbranih podatkih je neznani storilec skozi zadnji vhod vlomil v prostore trgovine in ukradel več sto očal. S kaznivim dejanjem je lastnikom trgovine povzročil veliko škodo. Po prvih ocenah ta znaša več kot 100.000 evrov. Natančno število ukradenih očal in končna višina škode bosta znana po opravljeni inventuri.

Novogoriški kriminalisti in policisti intenzivno preiskujejo tatvino in izvajajo številne aktivnosti, da bi prišli do vlomilca oziroma vlomilcev. Vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije o vlomu, storilcih ali morebitnem prevozu ukradenih očal, prosijo, da to sporočijo policistom Policijske postaje Nova Gorica na telefonsko številko (05) 303 44 00 ali njihovo e-pošto pp_nova_gorica.pung@policija.si. Pokličejo lahko tudi na kakšno drugo najbližjo policijsko postajo, na interventno številko policije 113 ali anonimno na telefonsko številko 080 1200.