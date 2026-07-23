Iz rezervoarja tovornjaka iztekalo gorivo

KOPER > Ko so prihiteli do tovornjaka, ki je ustavil na Ankaranski cesti v Kopru, so ugotovili, da se je poškodovala povezovalna cev med dvema rezervoarjema goriva. Ko je 62-letni voznik s tovornjakom na izvozu Bertoki zapeljal s štiripasovnice, je povozil plastičen predmet, ki je poškodoval cev. Voznika so drugi vozniki že med vožnjo opozarjali, da mu iz rezervoarja pušča gorivo. S tovornjakom je nato ustavil na Ankaranski cesti, kjer so koprski gasilci postavili lovilne posode in prečrpali gorivo v večjo posodo. Zaprli so tudi povezovalni ventil rezervoarjev in preprečili pretakanje goriva iz levega rezervoarja v desni, kjer je bila poškodovana cev. Razlito gorivo so posuli z vpojnimi sredstvi, zaposleni s cestnega podjetja pa so nato nadaljevali s čiščenjem vozišča in odstranili vpojna sredstva. Na koprski policijski upravi so pojasnili, da bodo policisti poskušali ugotoviti, kako se je plastičen predmet znašel na cestišču. Dodali so, da do nevarnosti za onesnaženje okolja ni prišlo.

Foto: Gb Koper