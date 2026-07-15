Izsledili Italijana s ponarejenimi bankovci

MARIBOR • Po opravljenih aktivnostih predkazenskega postopka so policisti osumljenega v torek privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki mu je kot ukrep za zagotovitev navzočnosti odredil obvezno javljanje na policijski postaji, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja je zagrožena kazen od enega do deset let zapora.

Po do sedaj zbranih podatkih je osumljeni na vsaj sedmih lokacijah unovčil najmanj 20 bankovcev za 20 evrov in več bankovcev za 100 evrov. Število ugotovljenih unovčenih ponarejenih bankovcev se še povečuje, saj jih je določeno število še zmeraj v obtoku, pri čemer se trenutni imetniki po navedbah mariborske policijske uprave verjetno niti ne zavedajo, da posedujejo ponarejene bankovce. Prav zato še vedno prejemajo prijave o unovčenih ponarejenih bankovcih, pravijo.

Zaseg ponarejenih bankovcev na območju Policijske postaje Gorišnica. Foto: Pu Maribor Foto: Pu Maribor

Osumljenemu 30-letniku so kriminalisti PU Maribor odvzeli prostost v nedeljo na območju Policijske postaje Gorišnica. Pri tem so mu zasegli več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. V okviru izvedenih aktivnosti so kriminalisti na podlagi odredbe sodišča opravili tudi preiskavo vozila, ki ga je osumljeni uporabljal v času odvzema prostosti. Pri preiskavi vozila so našli in zasegli še 164 ponarejenih bankovcev za 20 evrov in 21 ponarejenih bankovcev za 100 evrov.

Vse zasežene bankovce so posredovali v analizo v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer so potrdili, da so vsi zaseženi bankovci ponarejeni.