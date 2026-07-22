Jadrnico gasilci rešili v zadnjem trenutku

IZOLA > Lastnik osemmetrske jadrnice je bil dopoldne še na njej, potem pa ga je lastnik sosednjega čolna popoldne poklical in povedal, da se njegova jadrnica potaplja. Po klicu na pomoč so v mandrač prihiteli gasilci koprske brigade in začeli z dvema črpalkama iz čolna črpati vodo. Ker to ni bilo dovolj, so priključili še tretjo, najmočnejšo, vendar tudi to ni preprečilo počasnega tonjenja plovila. Z vsemi tremi črpalkami so iz čolna črpali 2,5 kubičnega metra vode na minuto. V vodo je zato skočil gasilec potapljač, pod čoln namestil dva zračna balona, s katerima so čoln toliko dvignili, da je črpanje vode s črpalkami končno zaleglo. Domnevajo namreč, da je čoln iz neznanega vzroka potonil nižje od nivoja, na katerem običajno lebdi, zaradi presušenih desk zgornjega dela trupa pa je v čoln začela udirati voda. Ko so čoln z baloni dvignili na običajen nivo, se je udiranje vode prenehalo, tako da so lahko izčrpali vso vodo. Ker so se bali, da bi se voda pomešala z gorivom, so gasilci črpali vodo na gladino, omejili so jo s pivniki, vendar do onesnaženja ni prišlo.