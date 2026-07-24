Kdo je kričal “help”?
Tuji planinec je v sredo popoldne na Prehodavcih zaslišal zvok padajočega kamenja in nato nekaj krikov, druga skupina planincev pa je celo trdila, da so med vpitjem slišali besedico “help”. Območje so najprej pregledali s helikopterjem, ker niso našli nikogar, so tja odpeljali šest bovških gorskih reševalcev, ki so teren temeljito prečesali, k sreči pa niso našli nikogar. Včeraj pa so morali s Prehodavcev reševati moškega, ki ga je obšla slabost.
PREHODAVCI • Nenavadna zgodba se je začela zapletati v sredo nekaj minut pred drugo uro popoldne. Tuji planinec je v bližini Zasavske koče na Prehodavcih najprej zaslišal zvok padajočega kamenja, nato pa vpitje človeka. Skupina planincev, ki je bila takrat ravno v bližini, pa naj bi slišala krike in med vpitjem razbrala besedo “help”. Prvi planinec je zato poklical na številko 112 in prijavil, kar je slišal.
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