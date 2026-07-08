Kdo podtika požare na Krasu?

Tečajnike, ki se v teh dneh v Sežani urijo za gašenje naravnega okolja, je včeraj čakala prava akcija.

KRAS > Včerajšnji požar na pobočju Trstelja je domačin po naključju očitno opazil zelo zgodaj, že ob pol osmih zjutraj. Takoj je poklical na številko 112, od tam pa so alarmirali več gasilskih enot. Z ognjem se je spopadlo več kot 30 gasilcev iz novogoriške in sežanske poklicne enote ter prostovoljnih društev iz Dornberka, Kostanjevice na Krasu in Komna. Zaradi nevarnosti eksplozije ostankov vojne so alarmirali tudi severnoprimorsko enoto za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.