Kdo podtika požare na Krasu?
Kraševci so prepričani, da na meji med komenskim in goriškim Krasom nekdo v teh dneh neti požare. Včeraj zjutraj je zagorelo na pobočju Trstelja, požar so pogasili gasilci petih društev, tečajniki iz Sežane pa so nato pogorišče sanirali. V okolici Brestovice pri Komnu in Sel na Krasu v zadnjem mesecu skorajda ni deževalo, zato so tla že močno presušena. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.
KRAS > Včerajšnji požar na pobočju Trstelja je domačin po naključju očitno opazil zelo zgodaj, že ob pol osmih zjutraj. Takoj je poklical na številko 112, od tam pa so alarmirali več gasilskih enot. Z ognjem se je spopadlo več kot 30 gasilcev iz novogoriške in sežanske poklicne enote ter prostovoljnih društev iz Dornberka, Kostanjevice na Krasu in Komna. Zaradi nevarnosti eksplozije ostankov vojne so alarmirali tudi severnoprimorsko enoto za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.
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