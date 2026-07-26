Klical Dars, a prišli so policisti in ga kaznovali

PRIMORSKA • Policiste so v petek zjutraj obvestili, da imajo v izolski bolnišnici v oskrbi huje poškodovanega moškega, ki je padel z e-skirojem. Policisti so ugotovili, da je v Postojni padel 14-letnik, pri tem si je zlomil nadlahtnico. Z njim je bil oče.

Prekratka varnostna razdalja

V petek okoli 8.40 je 24-letna voznica peljala avtomobil od Lucije proti Valeti. Ker je bila na vozišču ovira (odpadel odbijač z vozila), je zavrla, takrat pa je vanjo zaradi prekratke varnostne razdalje trčil 30-letni voznik motornega kolesa. Motorist se je lažje poškodoval, policisti so mu izdali plačilni nalog.

Neupravičeno vstopal v hotelske sobe

Policisti so v petek prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitve nedotakljivosti stanovanja iz enega od portoroških hotelov. Neznani storilec je neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. To so ugotovili, ker je storilec na ena od vrat potrkal. Ker gost ni odprl, je storilec neupravičeno vstopil. Ko je zagledal gosta, je s kraja pobegnil, gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje, ki je začelo ugotavljati upravičenost vstopov.

Ukradli izvenkrmni motor

V Sečovljah je nekdo z zasidranega čolna ukradel izvenkrmni motor znamke Yamaha F4BMHL, vreden 1450 evrov.

V trgovini ukradel denarnico iz nahrbtnika

V Sežani je nekdo prijaviteljici v trgovini ukradel denarnico iz nahrbtnika. V denarnici je imela osebno izkaznico, zdravstveno izkaznico, bančno kartico in denar.

Ukradli nakit in gotovino.

V Ankaranu je nekdo vlomil v hišo. Pregledal je prostore, zatem pa ukradel nakit in gotovino.

Našli so ga in odpeljali v zapor

Policisti so v petek popoldne v Ankaranu izsledili vozilo, katerega voznik ima ukrep prijetja s privedbo na prestajanje zaporne kazni. 36-letniku so odvzeli prostost in ga privedli v zapor.

Eden prosil za kozarec vode, drugi ukradel zlatnino in denar

V Parecagu je v petek popoldne do starejše domačinke pristopil neznani moški in jo prosil za kozarec vode. V tem času je nekdo vlomil v zgornje stanovanje, ga premetal, zatem pa odnesel zlatnino in denar.

Zasegli predelan moped

Policisti so v petek zvečer v Kopru zasegli moped 25-letniku. Moped je predelan tako, da prekorači dovoljeno konstrukcijski hitrost, voznik pa ne poseduje vozniškega dovoljenja. Podali bodo obdolžilni predlog.

Gorsko električno kolo je izginilo

Na Ankaranski cesti v Kopru je nekdo ukradel gorsko električno kolo Giant, sivočrne barve, vredno 800 evrov. Bilo je zaklenjeno na prostoru za kolesa in pod video nadzorno kamero.

Iz predala ukradel natakarsko denarnico

V Postojni so policisti obravnavali drzno tatvino. Moški je stopil za točilni pult, zatem pa iz predala odtujil celo natakarsko denarnico z denarjem, bankovci in kovanci. Zadeva se preiskuje.

V lokalu ostala brez torbice

Prijaviteljici so v petek v izolskem lokalu iz torbice ukradli denarnico, v kateri je imela dokumente in bančno kartico. Neznani storilec je isti večer opravil več dvigov, v skupni vrednosti 500 evrov. Policisti zbirajo obvestila.

Napadel jo je bivši partner

V soboto opolnoči so policisti intervenirali v Izoli, kjer je bivši partner fizično napadel žensko. Kraj je zapustil, vendar so 60-letnika policisti izsledili in ga pridržali, ker je pod vplivom alkohola nadaljeval s kršitvami. Izdali so mu plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru, obravnavajo pa tudi sum storitve kaznivega dejanja grožnje in kaznivega dejanja nasilja v družini. Izrekli so mu prepoved približevanja.

Divjal in žalil domače

Policisti so v soboto zjutraj pridržali 21-letnika, ki je doma pod vplivom alkohola in drugih snovi divjal in žalil domače. Sledi plačilni nalog.

Piranko je izpuhtel

V Piranu so ukradli zaklenjeno kolo Piranko 21 bele barve z modrim napisom, vredno 200 evrov.

Je bil iz Novega mesta ali Ljubljane?

Policiste je v soboto dopoldne poklical očividec in prijavil, da po avtocesti iz smeri Senožeč proti Razdrtemu vozi renault clio, ki ima zadaj nameščeno registrsko tablico območja NM, spredaj pa območja LJ. Ustavili so ga na Ravbarkomandi. 26-letni voznik z Dolenjske je peljal vozilo, odjavljeno iz prometa, voznik pa nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli, podali bodo obdolžilni predlog.

S spomenika odtrgali zvezdo

V Štorjah so oskrunili spomenik, in sicer so s spomenika odtrgali peterokrako zvezdo iz granita in jo razbili. Škode je za 1000 evrov. Policisti zbirajo obvestila v smeri ugotavljanja suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena.

Ostal brez jakne in ključev

Italijanu so na plaži v Portorožu ukradli jakno, v kateri je imel kontaktne ključe vozila in ključe ključavnice za zaklepanje kolesa.

Iz hiše odnesli zlatnino in denar

V Gažonu je nekdo vlomil v hišo, premetal vse prostore, zatem pa odnesel denar in zlatnino.

Pozitiven na kanabis

Na izvozu z avtoceste za Postojno so policisti v soboto kontrolirali 24-letnega voznika avtomobila, pri katerem je bil hitri test za droge pozitiven na kanabis. Strokovni pregled je odklonil, podali bo obdolžilni predlog.

Kolo brez baterije

V Kopru je nekdo v kolesarnici bloka z električnega kolesa znamke merida ukradel baterijo.

Kričal in žalil vse okoli

V Šmarjah je 53-letni Bolgar pod vplivom alkohola kričal, žalil vse okoli in se ni umiril, zato so ga policisti pridržali.

Sprla sta se na terasi lokala

Na terasi lokala v Luciji je v soboto razgrajal agresiven moški. Policisti so ugotovili, da sta se sprla moški in ženska iz Kopra pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi. Obema so odredili pridržanje, saj se nista umirila in sta s kršitvami nadaljevala ter žalila tudi policiste. Izdali so jima plačilni nalog.

Pijan in brez izpita

Policisti so v nedeljo ponoči v Izoli zasegli avtomobil 33-letnemu vozniku, ki vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal rezultat 0,58 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Podali bodo obdolžilni predlog, zoper lastnico vozila pa bodo uvedli hitri postopek.

Prehitri so bili

Policisti so v v nedeljo ponoči pri Bertokih 25-letni voznici avtomobila izmerili hitrost vožnje 157 kilometrov na uro pri omejitvi 90 kilometrov na uro. 57-letnemu vozniku avtomobila so na glavni cesti v Bertokih izmerili hitrost vožnje 152 kilometrov na uro, 19-letnemu vozniku so izmerili hitrost 165 kilometrov na uro, 37-letnemu vozniku pa 164 kilometrov na uro. Za vse bodo podali obdolžilni predlog.

Preglasna glasba

V nedeljo po 2. uri so policisti prejeli prijavo preglasne glasbe iz lokala v Portorožu. Odgovorni osebi lokala so izdali plačilni nalog, sledi še hitri postopek zoper pravno osebo.

Vlomili v lokal

Vlomili so v lokal v Kopru. Pregledali so prostore in ukradli denar.