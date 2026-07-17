Kolesar je padel in umrl pod avtobusom

PORTOROŽ • Včeraj natanko sedem minut pred poldnevom se je med Lucijo in Portorožem, nasproti drogerije DM, zgodila huda nesreča. Od Lucije proti Portorožu sta takrat vozila 61-letni kolesar in voznik avtobusa na primestni liniji. Kaj je šlo narobe in zakaj je kolesar padel, včeraj še ni bilo znano. Po padcu je kolesar obležal na cesti, voznik pa se je z avtobusom v zadnjem trenutku ustavil, da ga ne bi še povozil. Kolesar je negiben obležal pod prednjim delom avtobusa, tik pred prednjim desnim kolesom.

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