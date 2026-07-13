Lov na nevarnega oboroženega zločinca: lovilo ga je 158 policistov

ČRNOMELJ • Lov na nevarnega storilca se je začel v petek v poznih popoldanskih urah, mir na območje Uršnih sel (v občini Novo mesto) in širšega območja pa je nato prinesla novica v sobotnih popoldanskih urah, da je storilec izsleden. V hiši na območju Uršnih sel je bil najden mrtev. Gre za 41-letnega Srđana Aleksića, doma iz okolice hrvaškega Pulja. Na vprašanje, ali je storil samomor ali je umrl pod streli orožja policistov, ki so vdrli v hišo, policisti odgovora včeraj niso dali, saj bo treba počakati na rezultate obdukcije. Ta naj bi bila opravljena jutri.

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