Madžar z avtomobilom obtičal na Rozmanovi ulici v Piranu
Včeraj nekaj po 16.30 so policisti prejeli obvestilo, da je voznik avtomobila z madžarsko registrsko številko zapeljal po stopnicah na Rozmanovi ulici v Piranu in obtičal. Na kraj so prišli gasilci, ki so vozilo rešili. Pri tem na objektih in vozilu ni prišlo do poškodb. Vozniku, 70-letnemu državljanu Madžarske, so policisti izdali plačilni nalog zaradi neupoštevanja prometne signalizacije.
PRIMORSKA > Včeraj ob 11.40 so policisti prejeli obvestilo, da v Kopru na Ljubljanski cesti motorist leži na tleh. Policisti so na kraju ugotovili, da 47-letnik mopeda ni vozil po sredini prometnega pasu in je posledično trčil v robnik prometnega otoka ter padel. Zaradi suma vožnje pod vplivom mamil je opravil hitri test za droge, ki je bil pozitiven na benzodiazepine. Odrejen strokovni pregled je odklonil. 47-letnika so policisti pridržali in mu izdali plačilni nalog.
Zlomila si je nadlahtnico
Včeraj zgodaj popoldne je na Fornačah padla kolesarka. 66-letna državljanka Nemčije je kolesarila iz parkirišča Fornače proti Piranu ter z roko trčila v spuščeno zapornico. Pri tem se je huje poškodovala - zlom nadlahtnice. Policisti so ji naložili plačilo globe.
Pijani Pirančan razgrajal v Izoli
Včeraj okoli 18. ure je v Izoli kričal in razgrajal moški, ki je bil pod vplivom alkohola. Policisti so 50-letnega Pirančana in mu izdali plačilni nalog.
Vlomilec na Župančičevi
Na Župančičevi ulici v Kopru je nekdo vlomil v stanovanje in ga premetal.
S tovornim vozilom končal na strehi
Danes ob 6.20 se je na cesti od Štanjela proti Braniku prevrnilo tovorno vozilo. 43-letni voznik, ki se je pri tem lažje poškodoval, je vozil po klancu navzdol in v levem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom. Trčil je v kovinsko varnostno ograjo in se prevrnil na streho ter obstal na desni strani izven vozišča. Policisti so mu izdali plačilni nalog.