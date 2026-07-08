Madžar z avtomobilom obtičal na Rozmanovi ulici v Piranu

Madžar se je z avtomobilom podal po stopnicah na Rozmanovi ulici in obtičal.

PRIMORSKA > Včeraj ob 11.40 so policisti prejeli obvestilo, da v Kopru na Ljubljanski cesti motorist leži na tleh. Policisti so na kraju ugotovili, da 47-letnik mopeda ni vozil po sredini prometnega pasu in je posledično trčil v robnik prometnega otoka ter padel. Zaradi suma vožnje pod vplivom mamil je opravil hitri test za droge, ki je bil pozitiven na benzodiazepine. Odrejen strokovni pregled je odklonil. 47-letnika so policisti pridržali in mu izdali plačilni nalog.

Zlomila si je nadlahtnico

Včeraj zgodaj popoldne je na Fornačah padla kolesarka. 66-letna državljanka Nemčije je kolesarila iz parkirišča Fornače proti Piranu ter z roko trčila v spuščeno zapornico. Pri tem se je huje poškodovala - zlom nadlahtnice. Policisti so ji naložili plačilo globe.

Pijani Pirančan razgrajal v Izoli

Včeraj okoli 18. ure je v Izoli kričal in razgrajal moški, ki je bil pod vplivom alkohola. Policisti so 50-letnega Pirančana in mu izdali plačilni nalog.

Vlomilec na Župančičevi

Na Župančičevi ulici v Kopru je nekdo vlomil v stanovanje in ga premetal.

S tovornim vozilom končal na strehi

Danes ob 6.20 se je na cesti od Štanjela proti Braniku prevrnilo tovorno vozilo. 43-letni voznik, ki se je pri tem lažje poškodoval, je vozil po klancu navzdol in v levem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom. Trčil je v kovinsko varnostno ograjo in se prevrnil na streho ter obstal na desni strani izven vozišča. Policisti so mu izdali plačilni nalog.