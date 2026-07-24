Marino Pangos po 41 letih dela v policiji odhaja v pokoj

NOVA GORICA > Ob primopredaji vodenja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica sta bila prisotna tudi vodja Sektorja uniformirane policije PU Nova Gorica Robert Feltrin in predstavnik Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave mag. Dejan Grandič, ki se je Marinu Pangosu v imenu kriminalistične policije zahvalil za njegovo strokovno, korektno, požrtvovalno in predano dolgoletno delo ter uspešno vodenje sektorja.

Marino Pangos je po končanem šolanju na takratni Kadetski šoli za miličnike v Tacnu leta 1985 kot miličnik začel opravljati delo na tedanjem Oddelku milice Šempeter. Kasneje je služboval tudi na Oddelku milice Kostanjevica na Krasu in se nato vrnil na Oddelek milice Šempeter. Večino svoje poklicne poti je posvetil področju kriminalistične policije. Leta 1991 je bil razporejen v Sektor kriminalistične policije PU Nova Gorica, kjer je v Oddelku za operativo kot mlajši kriminalistični inšpektor opravljal naloge na področju mladoletniške kriminalitete. Leta 1994 je prevzel vodenje Skupine za splošno kriminaliteto, leta 1999 pa je bil imenovan za vodjo Oddelka za splošno kriminaliteto. Leta 2013 je prevzel vodenje Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica, ki ga je vodil vse do svoje upokojitve.