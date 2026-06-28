Mladoletni kolesar pijan namerno trčil v žensko

PRIMORSKA • Policisti so v petek zvečer v Kopru ustavili 15-letnega voznika mopeda do 25 km/h. Zaradi suma predelave vozila so opravili preizkus z merilnimi valji in ugotovili, da moped dosega hitrost 52,9 km/h.

V Kopru so ustavili tudi 16-letnega voznika mopeda do 25 km/h. Preizkus z merilnimi valji je pokazal, da moped dosega hitrost 71,8 km/h.

Vozili so zasegli, zoper mladoletnika pa bodo zaradi predelave vozila in vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja podali obdolžilni predlog.

Vozil pijan

Koprski prometni policisti so v petek zvečer na avtocesti med Razdrtim in Postojno kontrolirali 44-letnega voznika avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,72 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali. Sledi obdolžilni predlog.

Pred hotelom sta spolno občevala

Policisti so v soboto ponoči posredovali pred enim izmed hotelov v Piranu, kjer sta spolno občevala 49-letni moški in 38-letna ženska. Ker je njuno ravnanje motilo mimoidoče in goste hotela, ju je na to opozoril hotelski uslužbenec. Oba sta ga začela žaliti, moški pa ga je prijel za vrat in mu grozil. Policisti so obema izdali plačilna naloga.

Brez katalizatorja

V Luciji je neznani storilec ponoči z dveh parkiranih vozil odrezal in ukradel katalizatorja.

Po nesreči je oškodovanec žalil povzročitelja

Na Dolinski cesti v Kopru je prišlo v soboto okoli 9.20 do prometne nesreče z materialno škodo. Udeležena sta bila 53-letni in 70-letni voznik avtomobila, pri čemer je prometno nesrečo zaradi odvzema prednosti povzročil starejši voznik. Po nesreči je oškodovanec povzročitelja žalil in nanj kričal. Policisti so obema izdali plačilna naloga, prvemu zaradi kršitve javnega reda in miru, drugemu zaradi povzročitve prometne nesreče.

Na plaži ostal brez torbice

Na plaži v Piranu je nepridiprav izkoristil odsotnost avstrijskega državljana in mu ukradel torbico z vsebino. Sledi kazenska ovadba.

Iz sobe izginila torbica

Neznani storilec je med odsotnostjo oškodovanke vstopil v hotelsko sobo enega izmed hotelov v Kopru in ukradel torbico hrvaške državljanke. Z dejanjem jo je oškodoval za približno 1500 evrov. Sledi kazenska ovadba.

Tatova v trgovini

V eni izmed koprskih trgovin sta moška v soboto popoldne ukradla artikle v vrednosti 194 evrov in pobegnila. Policisti so ju kmalu izsledili ter ugotovili, da gre za 55-letnega in 46-letnega moškega. Mlajšemu so izdali plačilni nalog zaradi tatvine, starejšemu pa zaradi nedostojnega vedenja do policistov.

Poljak prevažal Turke

Policisti so v soboto popoldne v Ilirski Bistrici ustavili avtomobil poljskih registrskih oznak, ki ga je vozil 40-letni Poljak. Prevažal je tri Turke, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Po zaključku postopka ga bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom.

Vijugal po avtocesti

Občan je v soboto proti večeru obvestil policiste, da voznik avtomobila na avtocesti proti Črnemu Kalu vijuga po vozišču. Policisti so vozilo ustavili pri izvozu za Hrvatine. Preizkus alkoholiziranosti pri 54-letnem vozniku je pokazal rezultat 0,58 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog.

Iz kleti ukradli izvenkrmni motor

Neznani storilec je vlomil v kletne prostore stanovanjskega bloka na Markovcu in ukradel izvenkrmni motor Yamaha F25 AMHS. Lastnika je oškodoval za približno 500 evrov.

Mladoletnica padla s skirojem

Policiste so v soboto zvečer iz Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica obvestili o poškodbi 15-letnice, ki je padla s skirojem. Ugotovili so, da je izgubila oblast nad skirojem na kamnitem delu domačega dvorišča in padla. Pri tem se je lažje poškodovala.