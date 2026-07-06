Motorist pri Vanganelu zapeljal s ceste in se huje poškodoval

PRIMORSKA • Policisti so včeraj opoldne posredovali v eni od stanovanjskih hiš v okolici Kopra, kjer je med nekdanjima partnerjema izbruhnil spor. 45-letna ženska je med prepirom s palico po hrbtu udarila 52-letnega nekdanjega partnerja in ga lažje poškodovala. Ob tem sta si oba izrekala tudi grožnje s smrtjo. Policisti bodo zoper žensko podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivih dejanj grožnje in lahke telesne poškodbe, kazensko ovadbo bodo podali tudi zoper moškega.

Pijana obležala na cesti

Policisti so včeraj popoldne posredovali v Portorožu, kjer sta 50-letni moški in 35-letna ženska pod vplivom alkohola obležala na cesti ter ovirala promet in dostop do bližnjih hiš. Na kraj jih je poklical občan, ki zaradi njiju ni mogel priti do svojega doma. Policisti so obema izdali plačilna naloga, nato pa sta kraj zapustila.

Na plaži v Izoli ostala brez nahrbtnika

Na plaži v Simonovem zalivu v Izoli je neznani storilec izkoristil odsotnost oškodovanke in ji ukradel nahrbtnik z osebnimi stvarmi. Tat je pristopil do njenih odloženih predmetov, ko jih za kratek čas ni imela pod nadzorom, ter z nahrbtnikom pobegnil. Policija primer obravnava kot tatvino.

Pijan kolesar v Luciji padel med zaviranjem za brisačo

Policisti so bili včeraj zvečer napoteni v Lucijo, kjer je pred tamkajšnjim avtokampom padel 59-letni kolesar. Po ugotovitvah policije je med vožnjo z njegovega kolesa na cesto padla brisača. Zaradi tega je sunkovito zaviral in padel. Pri padcu se ni poškodoval, poškodovalo pa se je kolo. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,07 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu zaradi vožnje pod vplivom alkohola in neprilagojene hitrosti izdali plačilni nalog.