Sijan Pretnar

Motorist se je pri padcu huje poškodoval

Kronika
28. 06. 2026, 20:23 , posodobljeno: 28. 06. 2026, 20:23

V Trnovem ob Soči se je popoldne huje poškodoval 44-letni italijanski motorist, doma iz Milj.

Vojaški helikopter

Fotografija je simbolična.

Foto: Jure Kljajić

TRNOVO OB SOČI • Nesreča se je zgodila nekaj po 17. uri, motorist je vozil po cesti med Kobaridom in Trnovim ob Soči, ko je izgubil nadzor nad motorjem in padel. Po prvih podatkih je utrpel hude poškodbe.

Na kraju nesreče so posredovali policisti, kobariški gasilci, ki so motoristu nudili prvo pomoč, in reševalci tolminske nujne medicinske pomoči. Po oskrbi je motorista z zlomljeno stegnenico posadka vojaškega helikopterja odpeljala na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

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