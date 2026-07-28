Motorist trčil v avto, ki je obračal na cesti

Medtem ko je avto obračal na cesti, je vanj trčil motor. Fotografija je simbolična.

PRIMORSKA • Policisti so opolnoči v Postojni kontrolirali 47-letnega voznika avtomobila, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,77 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Podali mu bodo obdolžilni predlog.

Iz avtomobila metal pločevinke

Policisti so ponoči v Kopru kontrolirali 41-letnega voznika avtomobila, ki je pred tem iz vozila metal pločevinke. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal rezultat 1,08 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Avto so zasegli, ker je potekla registracija, voznika pa pridržali, podali bodo tudi obdolžilni predlog.