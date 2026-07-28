Nives Krebelj

Motorist trčil v avto, ki je obračal na cesti

Kronika
28. 07. 2026, 10:43 , posodobljeno: 28. 07. 2026, 10:43

Včeraj ob 14.50 je 33-letnik peljal avtomobil od Bertokov proti Kopru. Ko je prišel do kolone vozil, je začel obračati avto na vozišču. Za njim je pripeljal 34-letni motorist, ki je prehiteval kolono vozil, in trčil v avtomobil. Policisti so obema na kraju izdali plačilni nalog.

Medtem ko je avto obračal na cesti, je vanj trčil motor. Fotografija je simbolična.

Medtem ko je avto obračal na cesti, je vanj trčil motor. Fotografija je simbolična.

Foto: Ai

PRIMORSKA • Policisti so opolnoči v Postojni kontrolirali 47-letnega voznika avtomobila, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,77 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Podali mu bodo obdolžilni predlog.

Iz avtomobila metal pločevinke

Policisti so ponoči v Kopru kontrolirali 41-letnega voznika avtomobila, ki je pred tem iz vozila metal pločevinke. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal rezultat 1,08 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Avto so zasegli, ker je potekla registracija, voznika pa pridržali, podali bodo tudi obdolžilni predlog.

 

 

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