Motorist trčil v avto, ki je obračal na cesti
Kronika
28. 07. 2026, 10:43 , posodobljeno: 28. 07. 2026, 10:43
Včeraj ob 14.50 je 33-letnik peljal avtomobil od Bertokov proti Kopru. Ko je prišel do kolone vozil, je začel obračati avto na vozišču. Za njim je pripeljal 34-letni motorist, ki je prehiteval kolono vozil, in trčil v avtomobil. Policisti so obema na kraju izdali plačilni nalog.
PRIMORSKA • Policisti so opolnoči v Postojni kontrolirali 47-letnega voznika avtomobila, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,77 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Podali mu bodo obdolžilni predlog.
Iz avtomobila metal pločevinke
Policisti so ponoči v Kopru kontrolirali 41-letnega voznika avtomobila, ki je pred tem iz vozila metal pločevinke. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal rezultat 1,08 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Avto so zasegli, ker je potekla registracija, voznika pa pridržali, podali bodo tudi obdolžilni predlog.
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