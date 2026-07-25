Motoristka po trku obležala nezavestna

ILIRSKA BISTRICA > Huda nesreča se je zgodila včeraj ob pol osmih zjutraj na glavni cesti med Ilirsko Bistrico in Jelšanami. Po njej se je proti Jelšanam vozila 34-letna motoristka iz okolice Celja. Očitno nevajena ovinkaste in nevarne ceste je med Zemonsko Vago in Dolenjami s preveliko hitrostjo pripeljala v oster desni ovinek. Sredi ovinka jo je z motorjem “odneslo” levo na nasprotni pas, po katerem sta takrat pripeljala voznika z avtom in kombijem.

Motoristka je najprej zadela v bok avta, nato pa še v bok kombija, se od njega odbila in negibno obležala na trebuhu na cesti. Voznika drugih dveh vozil sta takoj ustavila in poklicala na pomoč, očividci pa so obstopili motoristko, vendar ji niso mogli veliko pomagati, ker je bila v nezavesti. Po neuradnih informacijah ni imela odprtih poškodb.

Na kraj so prvi prihiteli bistriški gasilci, za njimi pa zdravstveni reševalci. Motoristka je bila brez zavesti in težko dihala, gasilci so ji najprej nudili prvo pomoč in jo imobilizirali, reševalci pa so priključili na aparate in jo z reševalnim vozilom odpeljali v Ilirsko Bistrico. Očitno je bilo njeno stanje zelo resno, saj so medtem že zaprosili za pomoč helikopterja, ki jo je v Ilirski Bistrici prevzel in odpeljal v ljubljanski klinični center. Zaradi nesreče je bila glavna cesta med Ilirsko Bistrico in Jelšanami zaprta dve uri in pol, skoraj do enajste ure, policisti pa so promet tačas iz Ilirske Bistrice preusmerjali čez Podgrad proti Starodu.

Veliko bolje jo je včeraj pred deveto uro dopoldne odnesel 30-letni motorist, ki se je z motorjem vzpenjal od Lucije proti Valeti. Vozil je za 34-letno voznico z avtom. Ta je med vožnjo opazila predmet na cesti in silovito zavrla, motorist pa je bil za njo tako blizu, da ni uspel ustaviti in je z motorjem trčil v zadnji del njenega avta. Motorist je pri tem padel in se nekoliko potolkel, vseeno pa so ga na kraju oskrbeli zdravstveni reševalci in ga odpeljali na pregled v izolsko bolnišnico. Na pomoč so priskočili tudi gasilci koprske brigade.

Policisti so na cesti res našli odpadel odbijač in bodo poskušali najti avto ali tovornjak, s katerega je odpadel, ter izslediti voznika. Če ga bodo, bo kazen doletela tudi njega, trenutno pa so kaznovali le motorista.