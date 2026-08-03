Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara

Gasilcem je v nedeljo požar uspelo spraviti pod nadzor. Popoldne so prekopavali obroč okoli požarišča in zalivali posamezna žarišča. Danes se bosta vodu iz Severnoprimorske regije pridružila še en vod in dva oddelka iz Gorenjske gasilske regije, so napovedali v Gasilski zvezi Slovenije.

V nedeljo je bilo na terenu 117 gasilcev s 37 vozili. Iz zraka so helikopter Slovenske vojske in air tractorja odvrgli preko 120.000 litrov vode, so navedli v centru za obveščanje v Upravi RS za zaščito in reševanje.

Na požarišče na Planji na Bovškem je nedeljo popoldne prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem, ki so bili od začetka gašenja zraven - gasilcem, civilni zaščiti in Slovenski vojski. Po njegovi oceni je šlo za pravočasen odziv lokalnega okolja.