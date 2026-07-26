Gneča na cestah počasi popušča

SLOVENIJA • Na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano zamuda znaša približno 20 do 30 minut, čas potovanja od Kopra do Ljubljane je ocenjen na eno uro in enajst minut. Na poti od Ljubljane do Maribora je medtem treba računati na uro in 28 minut vožnje.

Na cestah se izvajajo tudi številna dela, ki terjajo prilagoditve. Na vipavski hitri cesti promet poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je medtem iz smeri Italije preusmerjen na prehod Fernetiči.

Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen preko priključka Bič.

Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.