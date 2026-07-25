Na cestah po državi zastoji

Na več odsekih cest in avtocest po državi nastajajo zastoji.

SLOVENIJA • ZAstoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski.

Na primorski avtocesti so zastoji od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda je 15 minut, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji.

Zastoji so tudi na cesti Srmin-Koper proti Kopru.

Na štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Mariboru, občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru, zastoji so tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg dva kilometra. Občasno zapirajo predor v smeri Avstrije.

Zastoji so še na cestah Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled.