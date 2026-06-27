Na cestah več zastojev

POSTOJNA, KOPER • Na primorski avtocesti je po podatkih prometnoinformacijskega centra zaradi okvare vozil zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami ter med Senožečami in Nanosom, v obeh primerih proti Ljubljani.

Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola.

Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, prav tako v obe smeri. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru.