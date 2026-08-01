Na Gorenjskem našli trupli moškega in ženske

KRANJ > Policijska uprava je bila o varnostnem dogodku obveščena okoli 9.30, na kraj pa je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. Policisti so na kraju so našli parkirano vozilo, ob njem pa trupli. Kraj dogodka so zavarovali.

Zdaj so na kraju kriminalisti, ki zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka. O njem sta bila obveščena tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec. Za obe trupli je bila odrejena sodna obdukcija.

Ne motiv za dejanje ne izvor orožja in streliva, ki je bilo najdeno na kraju, še nista pojasnjena in sta predmet nadaljnje kriminalistične forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so napovedali na PU Kranj.

"Po prvih ugotovitvah kaže, da sta osebi umrli s strelnim orožjem ter da v dogodku ni bila udeležena tretja oseba, tako da nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni," so še navedli. Več informacij bodo podali, ko bodo na voljo.