Na Kobariškem dva avtomobila zdrsela po pobočju

KOBARID • Prometna nesreča v Drežnici se je zgodila zaradi nepravilno zavarovanega parkiranega osebnega avtomobila. Policisti so ugotovili, da je 54-letna državljanka Švedske vozilo parkirala na manjšem klancu ob cesti in ga zapustila, pri tem pa ga ni ustrezno zavarovala pred premikom. Vozilo, v katerem ni bilo potnikov, se je nato samo premaknilo in po travnatem pobočju zdrselo približno 200 metrov, kjer je trčilo v drevo. Na vozilu je nastala večja materialna škoda. Posredovali so tudi gasilci, ki so avtomobil izvlekli ter ga postavili nazaj na cestišče. Policisti bodo voznici zaradi odgovornosti za storjeni prekršek po zakonu o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog. Voznike so opozorili, da morajo ob zapustitvi vozila storiti vse potrebno, da se vozilo ne more samo premakniti in ga zavarovati pred neupravičeno uporabo. Za kršitev te določbe je predpisana globa v višini 40 evrov.

Policija je bila obveščena tudi o prometni nesreči v bližini kampa v okolici Kobarida. Po sedanjih ugotovitvah je voznik avtomobil pred nezgodo parkiral izven vozišča in odšel iz vozila. Motor je pustil v pogonu, z zategnjeno ročno zavoro. V vozilu je bila njegova 33-letna partnerka iz Salvadorja, ki je nenamerno izklopila avtomatsko ročno zavoro. Osebno vozilo je začelo drseti po brežini v smeri reke Soče. Na kraju so posredovali gasilci, ki so vozilo stabilizirali, 33-letnici nudili prvo pomoč ter avto izvlekli nazaj na vozišče. Reševalci so žensko, ki je bila lažje poškodovana, prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.