Na kolesarski stezi čelno trčila motor in e-skiro, oba voznika huje poškodovana

KOPER • Po prvih podatkih je 18-letni voznik motornega kolesa peljal po dvosmerni kolesarski stezi od Kopra proti Žusterni in v blagem desnem ovinku zapeljal na nasprotni kolesarski pas, po katerem je iz smeri Žusterne proti Kopru pripeljal 59-letni voznik e-skiroja ter čelno trčil vanj. Na motorju je bil še 17-letni sopotnik. Vsi trije so padli.

Po prvih podatkih sta oba voznika huje poškodovana, policisti še ugotavljajo natančne okoliščine in obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Za oba voznika so odredili strokovni pregled na alkohol in droge v Splošni bolnišnici Izola. Po zaključenih postopkih sledi ustrezen ukrep.