Na koprskem kopališču z nožem vznemirjal obiskovalce

PRIMORSKA • Policisti so malo po 5. uri zjutraj posredovali v Portorožu, kjer sta neznana moška fizično napadla 29-letnega Koprčana. Po doslej zbranih informacijah sta neznanca najprej ogovorila njegovo znanko. Ko jima je 29-letnik dejal, naj se odstranita, in začel dogajanje snemati z mobilnim telefonom, sta ga napadla. Poškodovani je zdravniško pomoč poiskal v izolski bolnišnici. Policisti so opravili ogled kraja in primer obravnavajo kot kaznivo dejanje nasilništva.

Verižna nesreča v predoru Markovec

V predoru Markovec se je včeraj ob 14.15 zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi dva motorista in osebno vozilo. 47-letni voznik motornega kolesa je vozil po levem prometnem pasu, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in padel po vozišču. Za njim je po desnem pasu vozila 45-letna voznica avtomobila iz okolice Izole, ki je ob dogodku zmanjšala hitrost in se ustavila. Zaradi prekratke varnostne razdalje je nato v njeno vozilo trčil 27-letni voznik motornega kolesa iz Kopra. V nesreči je bil 47-letni motorist lažje poškodovan. Obema voznikoma motornih koles so policisti izdali plačilni nalog.

Tat izkoristil odsotnost gospe

Na območju Ankarana je neznani storilec izkoristil krajšo odsotnost 67-letne državljanke Italije, ki je svojo torbo pustila na plaži in odšla v bližnji lokal. V tem času je storilec pristopil do torbe in jo skupaj z vso vsebino ukradel. Policisti primer obravnavajo kot tatvino, okoliščine pa še preiskujejo.

V Piranu izginila registrska tablica

Na parkirišču v Piranu je neznani storilec z avtomobila znamke Škoda Octavia ukradel prednjo registrsko tablico z oznako MB 72-ZAB. Policisti vse, ki bi omenjeno tablico kje opazili, naprošajo, da jih o tem obvestijo.

Vlom v Izoli in v okolici Kopra

V Izoli je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo, iz katere je ukradel zlatnino.

Podoben dogodek so obravnavali tudi v okolici Kopra, kjer je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo. Ko se je sprožil alarm, je od dejanja odstopil, ne da bi karkoli odnesel. Policija v obeh primerih zbira še zbira obvestila.