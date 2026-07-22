Na letališču Lesce strmoglavilo jadralno letalo, ena oseba poškodovana

RADOVLJICA > Pri vzletanju jadralnega letala z vleko motornega letala je na višini približno 50 metrov prišlo do nevodljivosti jadralnega letala, so navedli policisti. Pilot jadralnega letala ga je odklopil od motornega letala in poskusil zasilno pristati.

Pri pristanku se je pilot telesno poškodoval, škoda je tudi na jadralnem letalu. Vlečno letalo je varno pristalo. Okolica ni ogrožena, so sporočili policisti.

Na kraju nesreče so posredovali gasilci PGD Lesce, Gorsko reševalna služba Kranj in Jesenice ter helikopter Slovenske vojske.

Prav tako so bili tam policisti in inšpektor pristojne službe za preiskovanje letalskih nesreč. Poteka ogled kraja in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka, obveščena sta bila tudi dežurni državni tožilec in preiskovalni sodnik.

Vzrok dogodka še ni znan in je predmet nadaljnje preiskave. O vseh ugotovitvah bodo policisti obveščali pristojno državno tožilstvo.