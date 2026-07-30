Na novo sojenje zaradi uboja mladega fanta v vasi Postaja bo počakal na prostosti

NOVA GORICA, KOPER > Pred kratkim je v tem primeru, kot smo poročali, prišlo do preobrata, saj je senat višjega sodišča v Kopru obsodilno sodbo za uboj na mah razveljavil. V začetku julija je obravnaval pritožbi novogoriškega tožilstva in obrambe takrat še nepravnomočno obsojenega Davida Štruklja. Tožilstvo je med drugim višjim sodnikom predlagalo, da Štruklju za uboj (in ne uboj na mah) prisodijo strožjo kazen. Državna tožilka Darinka Kastelan je po zaključenem dokaznem postopku za Štruklja, ki naj bi Danija B. zabodel v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti ter drugega domačina huje ranil po roki, predlagala 13 let in pol zapora.

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