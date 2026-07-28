Na pobočju Planje na Bovškem tudi s pomočjo letal pogasili požar

BOVEC > Letali sta v štirih odmetih skupno odvrgli 12.000 litrov vode, so pojasnili. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bohinjska Bistrica, Stara Fužina in pripadniki ekipe civilne zaščite za reševanje na vodi in iz vode Bohinj pa so letaloma med zajemanjem vode na Bohinjskem jezeru nudili varovanje.

Današnji požar na Planji Foto: Gz Bovec Foto: Gz Bovec

O dogodku je bila obveščena tudi policija, so še navedli na upravi.

Današnji požar na Planji Foto: Gz Bovec Foto: Gz Bovec

Za večji del Primorske sicer že od začetka julija velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prav zaradi napovedanega intenzivnega vročinskega vala bo uprava v teh dneh znova preverila požarno ogroženost, je v ponedeljek pojasnil generalni direktor uprave Leon Behin.

Današnji požar na Planji Foto: Gz Bovec Foto: Gz Bovec

Današnji požar na Planji Foto: Gz Bovec Foto: Gz Bovec

Uprava v sušnih razmerah z izjemno visokimi temperaturami razglaša požarno ogroženost naravnega okolja ter v sodelovanju z drugimi službami izvaja tudi preventivne aktivnosti za zaščito naravnega okolja v Sloveniji. Za del države je velika požarna ogroženost naravnega okolja v veljavi že od 8. julija letos, v tem tednu pa bo ponovno razglašena za vso državo, so napovedali.

V četrtek bo Behin na vojaškem delu Letališča Jožeta Pučnika predstavil aktivnosti uprave, pomen razglasa požarne ogroženosti naravnega okolja ter javnost ozavestil o odgovornem ravnanju. Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar pa bo razložil delovanje enote z letali air tractor ob požarih, dosedanje aktivnosti gašenja ter postopek in mesta polnjenja letal z vodo, so napovedali na upravi.