Na požarišču na Planji od srede le še požarna straža

BOVEC > Na požarišču je danes posredovalo 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika. Pri intervenciji so sodelovali tudi pripadniki Gorske reševalne službe Bovec z dronom, ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin ter poveljnik občinskega štaba Občine Bovec.

Helikopter Slovenske vojske je danes opravil 25 odmetov vode. Gasilci so na terenu porabili 276 kubičnih metrov vode, so v sporočilu za javnost zapisali v Gasilski zvezi Bovec.

Po njihovih navedbah se je čez dan pojavilo še nekaj manjših žarišč, ki so jih gasilci pogasili, največ aktivnosti pa je bilo usmerjenih v zalivanje robov požarišča.

Če se razmere ne bodo spremenile, se bo intervencija z današnjim dnem zaključila, v sredo pa bodo na območju izvajali požarno stražo, so napovedali.

Cesta na Mangartsko sedlo ostaja zaprta. O njenem morebitnem odprtju bodo pristojni odločili v sredo zjutraj.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan bo ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ob požaru na Planji na Bovškem, so popoldne sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Načrt, ki so ga aktivirali v petek popoldne, je omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države. Aktiviralo se je tudi poveljstvo Gasilske zveze Slovenije.

Obširen požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu izbruhnil v četrtek zvečer, gasiti so ga začeli v petek zjutraj. Prve štiri dni je bilo na terenu vsak dan približno sto gasilcev, pomoč iz zraka so poleg brezpilotnega letalnika in helikopterja nudili tudi air tractorji.