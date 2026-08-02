Na požarišču na Planji vseskozi nova podtalna žarišča

BOVEC > Kot so navedli, je bilo okoli 8.30 na terenu prisotnih 113 gasilcev iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Tržič, Škofja Loka, Cerkno, Bled-Bohinj in Idrija. Prisotni so bili tudi člani Gorske reševalne službe Bovec in zaposleni iz nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin.

Pričakujejo tudi prihod dveh air tractorjev in helikopterja, ki bodo požarišče gasili iz zraka. Ti so pomagali že v petek in soboto in skupaj na požarišče odvrgli več kot 260.000 litrov vode.

Še naprej poziv k izogibanju severnega dela Bohinjskega jezera

Air tractorja vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, pristojni pa tamkajšnje obiskovalce še naprej pozivajo, naj se izogibajo severnega dela jezera. Zaradi gašenja je zaprta cesta Strmec-Mangart, pa tudi območje letenja v okolici Planje in Bohinja. Tako velja prošnja pilotom jadralnih padal in zmajev, naj ne letijo na tem območju.

Požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem ter se razširil na 12 hektarjev površin, so začeli gasiti v petek. V soboto so ga omejili, težave pa, kot so že v soboto zvečer pojasnili v Gasilski zvezi Bovec, predstavljajo predvsem nova podtalna žarišča. Največjo skrb povzročajo padajoče kamenje in korenine, ki bi požar lahko razširile.

Gašenje naj bi bilo potrebno vse do prvega dežja. Vročinski val, med katerim so po več krajih po državi padli julijski in tudi absolutni rekordi, se medtem nadaljuje, tako da za Primorsko in osrednjo Slovenijo tudi za zadnji dan tega tedna ostaja izdano rdeče opozorilo, za preostale dele Slovenije pa oranžno. Za del Primorske je razglašena zelo velika, za druge dele Slovenije pa velika požarna ogroženost.