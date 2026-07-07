Na primorski avtocesti gorela tovornjaka
Že tako infarktno primorsko avtocesto sta danes dodatno obremenila požara dveh tovornjakov. Kmalu po drugi uri popoldne so zagorele zavore tovornjaka na Ravbarkomandi, tri četrt ure kasneje pa je nad Razdrtim zagorel madžarski tovornjak.
KOPER, LJUBLJANA > Ob 14.07 se je začelo močno kaditi iz koles tovornjaka, s katerim je voznik vozil od Unca proti Postojni. Voznik je opazil dim in ustavil na Ravbarkomandi ter takoj poklical na pomoč. Ker se je nahajal v smeri proti Postojni, so na pomoč prihiteli gasilci iz Rakeka in Cerknice, ki so pogasili pregrete zavore. Plameni se do njihovega prihoda k sreči še niso razvili in niso zajeli prikolice ter tovora na njej.
Tri četrt ure kasneje, nekaj minut pred 15. uro, pa je zagorel tovornjak, s katerim je madžarski voznik proti Novi Gorici in naprej v Italijo prevažal kolute z zvito pločevino. Očitno je na tovornjaku prišlo do napake v motorju, plameni so hitro zajeli kabino, nato pa še prikolico s ponjavo.
Na kraj so prihiteli gasilci iz Postojne in Razdrtega, ki so plamene začeli polivati in jih kmalu ukrotili. Tovornjak je zagorel natanko na razcepu Nanos, v smeri proti Vipavi, zato je bila med gašenjem in odstranjevanjem uničenega tovornjaka hitra cesta čez Rebrnice popolnoma zaprta v obe smeri. V Vipavi in pred Razdrtim so policisti ves osebni promet usmerjali na staro cesto, tovornega pa proti Sežani in mejnemu prehodu Fernetiči.