Na primorski avtocesti gorela tovornjaka

KOPER, LJUBLJANA > Ob 14.07 se je začelo močno kaditi iz koles tovornjaka, s katerim je voznik vozil od Unca proti Postojni. Voznik je opazil dim in ustavil na Ravbarkomandi ter takoj poklical na pomoč. Ker se je nahajal v smeri proti Postojni, so na pomoč prihiteli gasilci iz Rakeka in Cerknice, ki so pogasili pregrete zavore. Plameni se do njihovega prihoda k sreči še niso razvili in niso zajeli prikolice ter tovora na njej.

Požar se je začel pri motorju, nato pa je zajel kabino tovornjaka in prikolico. Foto: Fb Dars Foto: Fb Dars

Tri četrt ure kasneje, nekaj minut pred 15. uro, pa je zagorel tovornjak, s katerim je madžarski voznik proti Novi Gorici in naprej v Italijo prevažal kolute z zvito pločevino. Očitno je na tovornjaku prišlo do napake v motorju, plameni so hitro zajeli kabino, nato pa še prikolico s ponjavo.

Na kraj so prihiteli gasilci iz Postojne in Razdrtega, ki so plamene začeli polivati in jih kmalu ukrotili. Tovornjak je zagorel natanko na razcepu Nanos, v smeri proti Vipavi, zato je bila med gašenjem in odstranjevanjem uničenega tovornjaka hitra cesta čez Rebrnice popolnoma zaprta v obe smeri. V Vipavi in pred Razdrtim so policisti ves osebni promet usmerjali na staro cesto, tovornega pa proti Sežani in mejnemu prehodu Fernetiči.