Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil padalec
Kronika
28. 06. 2026, 10:11 , posodobljeno: 28. 06. 2026, 10:11
Na Tolminskem se je v soboto smrtno ponesrečil padalec. Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali, po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padel na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam, so danes sporočili iz novogoriške policijske uprave.
TOLMIN • Policisti so na kraju opravili ogled kraja, zdravnik zdravstvenega doma Tolmin pa je na kraju potrdil smrt madžarskega državljana.
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