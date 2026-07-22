Na treh pasovih se ne znajo umikati
“Kjer sta samo dva pasova, ni težav, ko pa so na avtocesti trije pasovi, se vozniki na sredini ne znajo pravilno umakniti,” nam je o ponedeljkovem prebijanju skozi gnečo na avtocesti povedal rakovški gasilec Klemen Purkart. Gasilcem iz Rakeka in Cerknice so neprevidni vozniki tako vzeli nekaj dragocenih minut, ki tokrat k sreči niso bile usodne.
RAKEK > Zgodilo se je v ponedeljek nekaj minut pred 17. uro, ko se je izpod pokrova avta nemškega turista začelo kaditi. Avto s počitniško prikolico je ustavil v SOS niši pred viaduktom Ravbarkomanda, takoj odpel prikolico, poklical na pomoč in začel sam gasiti plamene. Na pomoč mu je priskočilo še nekaj drugih voznikov, tako da so požar do prihoda gasilcev omejili.
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