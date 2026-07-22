Na treh pasovih se ne znajo umikati

Do gorečega avtomobila so se morali gasilci znova prebijati tudi tako, da je gasilec peš umikal avtomobile pred tovornjakom.

RAKEK > Zgodilo se je v ponedeljek nekaj minut pred 17. uro, ko se je izpod pokrova avta nemškega turista začelo kaditi. Avto s počitniško prikolico je ustavil v SOS niši pred viaduktom Ravbarkomanda, takoj odpel prikolico, poklical na pomoč in začel sam gasiti plamene. Na pomoč mu je priskočilo še nekaj drugih voznikov, tako da so požar do prihoda gasilcev omejili.