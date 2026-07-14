Na Trnovski planoti italijanski pohodnik zdrsnil v prepad

"To je zelo zahteven in prepaden teren," je sicer nezahtevno pot za STA opisal vodja intervencije iz vrst Gorske reševalne službe (GRS) Ajdovščina Robert Kovač.

Pohodnik je kljub nudenju prve pomoči pripadnikov GRS Ajdovščina in enote za hitro posredovanje Nova Gorica zaradi poškodb umrl. S težko dostopnega terena so ga v Ajdovščino prepeljali s helikopterjem letalske policijske enote.

Dežurni zdravnik je za pohodnika odredil sanitarno obdukcijo.

O dogodku sta bila obveščena tudi pristojni preiskovalni sodnik in Državna tožilka iz Nove Gorice.