Na zatožno klop bo moral še tretji Bolgar

KOPER > Miloš Markočič in njegova žena sta v začetku tedna na sodišču povedala, da so konec lanskega leta takrat še neznani storilci kradli tudi na družinskem grobu. A sta med nagrobnimi predmeti, ki so jih kasneje policisti našli, prepoznala njihovo bakreno vazo oziroma bakreni vložek za vazo, zato ne zahtevata nobene odškodnine. Markočič, ki je tudi svetnik v krajevni skupnosti Škofije, je povedal, da so ga o razdejanju na pokopališču tisto jutro obvestili krajani. Takoj je šel pogledat, kaj se je zgodilo na pokopališču in poklical policiste iz koprskega operativno-komunikacijskega centra. “Bili smo zelo zaskrbljeni, saj se je to pri nas zgodilo prvič,” je povedal sodnici Tanji Smiljanić. Po drugi strani pa so bili krajani zadovoljni, ker so policisti prijeli storilce in zadevi prišli do dna.

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