Na ziplineu si je poškodoval uhelj

Američan v ograjo

Na turistični cesti Strmec-Mangartsko sedlo je v ponedeljek zvečer 22-letni voznik iz ZDA zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v ograjo. Nesreča se je končala brez poškodb, nastala je le škoda na vozilu. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog. •

Planinca odpeljal helikopter

Bovec • Na poti proti koči na Doliču se je v ponedeljek poškodoval 23-letni Čeh. Med hojo po kamnitem delu poti mu je zdrsnilo in si je poškodoval levi gleženj. Ker naslednje jutro zaradi bolečin ni mogel nadaljevati poti, so njegovi spremljevalci poklicali pomoč. Dežurna ekipa gorske reševalne službe ga je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v jeseniško bolnišnico.

Nizozemec z avtomobilom zapeljal s ceste pri Spodnjem Logu

Včeraj ob 15.45 so policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči na lokalni cesti Avče-Spodnji Log v občini Kanal ob Soči, kjer je z vozišča zapeljalo osebno vozilo. Policisti so na kraju ugotovili, da je 57-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW, državljan Nizozemske, med vožnjo po ozkem vozišču zapeljal preveč desno, zaradi česar je z vozilom zdrsnil pod cesto. V prometni nesreči voznik in sopotnik se nista poškodovala. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi poklicni gasilci Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica, ki so zavarovali kraj dogodka. Po zahtevnem posredovanju so vozilo izpod cestišča izvlekli v poznih večernih urah. Zaradi povzročitve prometne nesreče so 57-letnemu vozniku zaradi kršitve določb Zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.